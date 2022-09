Vrouw opgepakt in Torhout nadat ze voordeur en brievenbus van man in brand had gestoken

In de Vanhullestraat in het centrum van Torhout was vrijdagavond heel wat rumoer. Een vrouw stak er rond 17.30 uur de voordeur en brievenbus van een bewoner in brand en vluchtte daarna weg. Bewoners konden de vlammen doven voor er uitbreiding was. De politie was snel ter plaatse en kon na een zoektocht de vrouw arresteren. Een kwartier later werd een andere bewoner in de straat van zijn fiets gesleurd, maar het is onduidelijk of de feiten verband houden met elkaar.

De feiten in de Vanhullestraat, een smalle zijstraat van de Zwevezelestraat, gebeurden om 17.30 uur. In de rijwoning woont een man alleen met zijn twee honden. Bewoners zagen hoe de man op straat een discussie had met een vrouw en vervolgens wegreed met zijn fiets.

Meteen daarna zagen ze hoe de vrouw aan de voordeur aan het prutsen was en hoe er plots grote vlammen te zien waren aan de voordeur. De vrouw zou een plastic zak bij gehad hebben waarin mogelijk een brandversneller zat.

Arrestatie voor brandstichting

De bewoners verwittigden zowel de brandweer als de politie, maar de brandweerlui moesten niet ter plaatse komen. Bewoners die boven het huis in kwestie wonen gingen snel naar beneden en konden de vlammen doven.

Zowel de voordeur als de brievenbus vertonen brandschade. De politie was evenzeer snel ter plaatse en kreeg van de buurtbewoners een persoonsbeschrijving van de vrouw. Zij bleek na de feiten gevlucht te zijn in de Zwevezelestraat.

“Wij kregen inderdaad een melding van een vrouw die een voordeur probeerde in brand te steken”, zegt korpschef Kris Depover van zone Kouter. “We konden een vrouw daarna arresteren op verdenking van brandstichting. Het onderzoek en de verhoren lopen. Het is het parket dat moet beslissen wat er met de vrouw moet gebeuren.”

Buurtbewoners zijn onder de indruk van de feiten maar zijn niet verbaasd. “Het is hier al een tijdje miserie”, zeggen ze. “Die bewoner in kwestie kreeg vorige week nog klappen van die vrouw. We vermoeden dat ze vroeger een relatie hadden, maar er iets is misgelopen.”

Man van fiets gesleurd

Volgens de bewoners loopt het al maanden de spuigaten uit in de Vanhullestraat. De politie zou er al diverse keren tussenbeide zijn gekomen voor ruzies, vechtpartijen, vandalisme en volgens de bewoners werden er ‘s nachts al mensen gezien die op daken aan het lopen waren.

Vreemd genoeg kwam er een kwartier na de brandstichting een tweede melding binnen uit de Vanhullestraat. Een buurtbewoner belde de politie op, omdat hij vlakbij hardhandig van zijn fiets werd gesleurd door een ruziënd en slaand koppel. Het zou om een ander koppel gaan en het is niet duidelijk of er een verband is onderling.

(JH)