Vrijspraak voor man die beticht werd van brandstichting waarbij vier huizen moesten worden ontruimd

“Een vergeten sigarettenpeuk”, beweerde M.E. (30) die zich twee weken terug moest verantwoorden voor brandstichting in de Noordlaan in Roeselare. Op 3 juli ging zijn huurwoning in vlammen op. De rechter besloot nu de man vrij te spreken.

“Als je de hele Kalmthoutse heide kan fikken met een peuk, waarom zou dat dan niet kunnen in Roeselare? Niks wijst op iets opzettelijks, er werden ook geen brandversnellers gebruikt”, argumenteerde de advocaat van de 30-jarige M.E. Geen sprake van brandstichting dus.

Op 3 juli van dit jaar ging zijn huurwoning in de Noordlaan in Roeselare in vlammen op. Een inferno was het. Vier huizen moesten worden ontruimd, een tiental woningen had geen elektriciteit meer. Verdachte omstandigheden en dus werd M.E. twee uur na de brand opgepakt.

Volgens het parket zou hij de brandhaard hebben gestart. “De brand ontstond bij zakken en dozen brandbaar materiaal dat niet uit zichzelf konden branden. Een sigarettenpeuk was uitgesloten, van een elektrische oorzaak was geen sprake. Geen accidentele oorzaak dus”, vertelde hij.

De rechter besloot echter dat ook niet kon bewezen worden dat M.E. de brand stichtte. De man werd daarom ook vrijgesproken. Voor de man welkom goed nieuws. Zijn vrouw overleed onlangs en ook zijn familie, die in Palestina woont, kwam om in het heersende conflict. “Ik wilde niet dat mijn kinderen ook hun papa nog zouden verliezen”, klonk het eerder. (JD)