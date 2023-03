Verdachte brandstichting homobar The Crisco: “Geen idee hoe sporen white spirit op mijn kleren kwamen”

Drie jaar nadat aan de brievenbus van homobar The Crisco in Kortrijk brand werd gesticht, moest de ex-vriend van de uitbater zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. Er hangt hem 22 maanden celstraf boven het hoofd maar hij ontkende stellig. Voor de sporen van white spirit op zijn kledij had hij evenwel geen uitleg.

Op 4 april 2020 liep bij de alarmcentrale van de homobar in de Oude Kasteelstraat een brandalarm binnen. Een bewakingsagent snelde ter plaatse en merkte dat de zaak vol rook hing. De brandweer stelde vast dat er aan de brievenbus met papier en een krant brand was gesticht. White spirit diende als brandversneller.

De schade bleef beperkt tot de deur maar aan nachtelijke brandstichting tilde het parket zwaar. Tijdens het onderzoek uitte de uitbater meteen verdenkingen in de richting van zijn ex-vriend John C. (36) uit Kortrijk. Enkele dagen voordien had hij nog ruzie gehad en had C. gezegd “dat hij zijn kot in brand zou steken.”

Sporen

Bij een huiszoeking vond de politie white spirit in de woning. Op de kledij van C. waren er ook sporen van white spirit. “Geen idee hoe die sporen daar terecht kwamen”, aldus C. “Ik heb met die brandstichting niets te maken. White spirit heeft iedereen wel in huis. Ik wou nog een muur verven.” Hij ontkende enkele dagen voordien met brandstichting te hebben gedreigd. “Ik wil dat mijn ex stopt me te beschuldigen”, sloot C. af. Vonnis op 17 april. (LSi)