Verdachte (19) van ‘vuurwerkbom’ op oudejaarsnacht onder brug in Izegem ondervraagd en vrijgelaten onder voorwaarden

Vrijdagavond vielen agenten van de politiezone RIHO binnen in pastabar Macaroni Time in de Hallestraat in Izegem op zoek naar enkele jonge mannen die iets op hun kerfstok zouden hebben. Het ging om een ander, maar gelijkaardig incident dan dat op oudejaarsnacht. Maar na de ondervraging blijkt dat één van hen mogelijk mee achter de ontploffing en bijgaande vuurzee zat die op oudejaarsnacht plaatsvond onder Emelgembrug aan het VTI in Izegem. De beelden gingen heel Vlaanderen rond (kijk hier).

De twee opgepakte verdachten werden zaterdag verhoord, ze werden dus ook in verband gebracht met een ander incident dat blijkbaar minder om het lijf had dan initieel ingeschat. Maar nu blijkt dat één van de twee jongemannen, een 19-jarige, gelinkt kan worden aan de feiten die zich de eerste uren van 2025 afspeelden onder de brug aan het VTI in Izegem. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook effectief het geval is”, zegt Procureur des Konings Filiep Jodts.

De twee jongemannen werd vrijdagavond mee genomen uit Macaroni Time, maar het onderzoek zou compleet los staan van de pastabar. De twee verdachten waren er toevallig aanwezig. De jongeman die nog altijd verdacht blijft van betrokkenheid bij het incident op oudejaarsnacht, is nu vrijgelaten onder voorwaarden.