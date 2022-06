Veertiger na brandstichting bij milieu-agent ook aan 10 jaar oude branden gelinkt in Roeselare en Staden

Een 47-jarige man uit Roeselare wordt na 8 jaar niet alleen verdacht van brandstichting aan de woning van een agent in Oostnieuwkerke (Staden), maar ook van twee branden die nog eens twee jaar eerder al café Pergola in Roeselare in de as legden en in diezelfde periode twee appartementen in de Ieperstraat in Staden onbewoonbaar maakten. De man zelf ontkent enige betrokkenheid.

In oktober 2014 zorgde een brand ervoor dat een houten fietsberging naast de woning van agent van de milieupolitie bij de politiezone Riho Dimitri Geerolf en zijn echtgenote Amelie Crabbe in Oostnieuwkerke volledig in de as werd gelegd. Hun dochter merkte een ontploffende gasfles op en kon iedereen ’s nachts alarmeren. “Heeft iemand het op ons gemunt? En zoja, heeft het iets te maken met mijn job bij de milieupolitie?”, vroeg Dimitri zich toen al af. De woning liep zware schade op.

Nieuwe impuls

Politie en parket startten een onderzoek, maar dat leverde maar weinig op. Jarenlang bleef het gezin Geerolf in het ongewisse, maar het onderzoek kwam recent in een stroomversnelling toen een ex-vriendin van de vermoedelijke dader haar mond voorbij praatte.

“De verdachte lijkt destijds een pad van brandstichtingen te hebben bewandeld”

Het onderzoek kreeg een nieuwe impuls. Onder meer telefonie-onderzoek linkte G.O niet alleen aan de brand in Oostnieuwkerke, maar ook aan de brand die op 13 augustus 2021 café Pergola in Roeselare in de as legde. Dat daar sprake was van brandstichting, was meteen duidelijk want een afvalcontainer was tegen de deur geduwd en er konden binnen vier brandhaarden ontdekt worden. Ook een brand van een tuinhuis in de nacht van 27 op 28 augustus 2012 in de Ieperstraat in Staden, waardoor twee appartementen even onbewoonbaar waren, wordt aan G.O. gelinkt.

Frituurolie verbranden

“De verdachte lijkt destijds een pad van brandstichtingen te hebben bewandeld”, weet advocaat Michiel Hoet, die de belangen van Dimitri Geerolf verdedigt. “Het lijkt wel een patroon te zijn geweest dat wie hem tegen de haren in streelde het moest bekopen.”

Dimitri Geerolf stelde ooit nog een proces-verbaal op tegen G.O. omdat hij illegaal frituurolie verbrandde in zijn tuin. Daardoor was een vette neerslag op auto’s in de buurt terecht gekomen. “Destijds legde hij nooit het verband tussen die interventie en de brandstichting. Maar nu de naam van de verdachte bekend is, lijkt wraak het motief te zijn”, aldus Michiel Hoet. In café Pergola was G.O. nog de deur gewezen omdat zijn hond tegen de toog had geplast.

Troefkaarten

Het openbaar ministerie vindt dat er genoeg aanwijzingen tegen de Roeselaarse veertiger zijn om het tot een proces voor de rechtbank te laten komen. Het vroeg daarom aan de raadkamer in Kortrijk om de zaak door te verwijzen. De verdachte zelf ontkent alles. “We vragen inderdaad de buiten vervolgingstelling”, aldus zijn advocaat Antoine Van Eeckhout. “We brachten enkele argumenten aan om die vraag te onderbouwen. Dat gebeurde in de raadkamer achter gesloten deuren dus hou ik die nog even als troefkaarten achter de hand.”

De raadkamer oordeelt vrijdag al of het tot een proces komt over de reeks brandstichtingen van 8 tot 10 jaar oud. De verdachte is voorlopig vrij onder voorwaarden. (LSi)