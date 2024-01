Twintigers al maanden in cel voor brandstichting kasteel van Houthulst

In het dossier van de brand in het kasteel van Houthulst zitten sinds april twee twintigers in de cel op verdenking van het aansteken van de brand. Het parket maakte dit zopas bekend. Het kasteel brandde op 7 april vorig jaar compleet uit. Al snel was duidelijk dat daar kwaad opzet mee gemoeid was.

Het parket bevestigt de aanhouding van twee verdachten in het dossier van de brand in het kasteel in Houthulst op 7 april 2023. Nadat eerst richting enkele tieners gekeken werd, hielden de politiediensten op 21 april A.V. (26) en R.V. (26), beiden woonachtig in Houthulst, aan. Dat maakte het parket nu bekend.

Het bewuste kasteel dat dateerde van 1848 was eigendom van een Engelse familie. Het pand was al een tijdlang mikpunt van vandalisme. Op 7 april liep het helemaal uit de hand. Even voor 4 uur die dag werd brand opgemerkt.

Kwaad opzet

Bij aankomst van de brandweer stond het gebouw volledig in lichterlaaie. Door de jarenlange leegstand waren de toegangswegen overwoekerd en hadden de blussers de grootste moeite om dichterbij te geraken.

Toen de rookwolken waren opgetrokken kwam een branddeskundige al snel tot de vaststelling dat de brand veroorzaakt werd door menselijk handelen. Aanvankelijk kwamen drie tieners in het vizier van de politiediensten, maar al even snel werden ze weer vrijgelaten. Uiteindelijk werden A.V. en R.V. gearresteerd en die zitten nog altijd in de cel.