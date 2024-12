Twintiger steelt in Oostende werkmateriaal uit bestelwagen, die hij vervolgens in brand steekt: twee jaar effectieve celstraf

Een 24-jarige man heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal en brandstichting in Oostende.

Op 11 augustus zagen twee politieagenten rond 6.30 uur rook opstijgen uit een geparkeerde bestelwagen in de buurt van het Maria Hendrikapark in Oostende. In de nabije omgeving troffen ze beklaagde Dadache R. (24) aan. In zijn rugzak staken een boormachine, moersleutels en een schroevendraaier die hij uit het voertuig gestolen had. Bovendien had hij ook een gestolen kaarsenaansteker in de handen.

Procureur Fauve Nowé vroeg twee jaar effectief voor R. “In de bestelwagen werden drie verschillende brandhaarden ontdekt”, stelde ze. Het ging dus duidelijk om opzettelijke brandstichting. De beklaagde is gekend voor drugsfeiten, diefstallen, wapens en illegaal verblijf.”

Toch ontkende R. de feiten met klem. “Mijn cliënt had amper een half uur voor de feiten het politiebureau mogen verlaten”, pleitte advocaat Jonas Van Oyen. “Hij zocht in de bestelwagen een slaapplaats. Hij wou immers wachten op zijn kameraad, die nog niet mocht beschikken. Vervolgens viel hij in slaap met een aangestoken sigaret. Vervolgens heeft hij dat materiaal veilig willen stellen.”

De rechtbank hechtte evenwel geen enkel geloof aan dit verhaal. (AFr)