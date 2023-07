Tweemaal brandstichting op camping Zeepark De Panne: toegang voor brandweer versperd door vandalen

De brandweer van De Panne werd zondag zowel ’s ochtends als ’s avonds opgeroepen voor een brand in de verlaten camping Zeepark. Telkens ging het om brandstichting. Opvallend: ’s avonds barricadeerden de daders de toegang voor de brandweer. “De poort was vastgemaakt en er lagen paletten, steenpuin en een gedumpte koelkast in de weg. Het duurde vijf minuten om alles op te ruimen voor we door konden. Dit maakten we nooit eerder mee”, zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait.

Camping Zeepark in de duinen op een zijweg van de Nieuwpoortlaan in De Panne bestond ettelijke jaren maar is sinds 2016 verlaten. Er rest niets meer dan totaal verloederde stenen gebouwen die meer lijken op ruïnes. Het is nog steeds onduidelijk wat er met de site moet gebeuren. Natuurverenigingen pleiten ervoor om het gebied terug volledig aan de duinen te geven, maar ook een projectontwikkelaar is bezig met plannen. In ieder geval is het grote terrein sinds 2016 in trek bij fotografen die aan urban exploring doen en helaas ook aan vandalen en brandstichters. Er werd eerder al brand gesticht op de camping en zondag was dat twee keer het geval.

Weg gebarricadeerd

Een bewoner van een appartement in de buurt merkte zondagochtend om 10 uur een zwarte rookpluim op uit het oude sanitair blok op de camping. Er was afval in brand gestoken en dat was snel geblust. Om 22.35 uur merkte een bewoner opnieuw vlammen op uit hetzelfde sanitaire blok. “Bij onze aankomst stelden we vast dat we de camping niet konden oprijden”, zegt brandweerkapitein Hendrik Maelfait van De Panne. “De toegangspoort was gesloten en vastgebonden met ijzerdraden. Dat was ’s ochtends niet het geval. We moesten met een kniptang de poort openen. Daarna zagen we dat de weg gebarricadeerd was. Er lagen verschillende houten paletten op de weg, grote brokken en steenpuin, ander afval en zelfs een gedumpte koelkast. Het was duidelijk dat men zo wilde verhinderen dat de brandweer door zou kunnen.”

Nooit meegemaakt

De brandweer had met verschillende manschappen uiteindelijk vijf minuten nodig om eerst alles aan de kant te leggen en dan pas door te kunnen tot bij de brand. “Dit maakten we nooit eerder mee”, vervolgt Maelfait. “Dit is kwaadwillig en kan niet geaccepteerd worden. Vijf minuten lijkt kort maar is lang als het om een dringende interventie gaat. Nu gaat het om een leegstaande camping waar weinig gevaar is maar dit kan niet.” Bovendien bleek dat het om ‘nieuw’, extra aangebracht afval ging dat in brand gestoken werd in het oude sanitaire blok. Ook de politie Westkust reageerde verbolgen en ging op het terrein op zoek naar eventuele daders of pottenkijkers. Er werd een onderzoek geopend. (JH)