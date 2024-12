Trailer en oplegger met drie voertuigen gaat in de vlammen op: Onderzoek naar brandstichting op parkeerterrein in Kuurne

Bij de brand op een parkeerterrein in Kuurne was tijdens kerstnacht kwaad opzet gemoeid. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, woensdagochtend. Voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt.

De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.30 uur opgeroepen voor een brand in Kuurne. Het ging om een brand in een trailer met oplegger op een parkeerterrein langs de Kattestraat. De oplegger was geladen met drie personenwagens. Ook een bestelwagen die naast de oplegger geparkeerd stond, vatte vuur en is uitgebrand.

De Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert werd het vuur aangestoken. Het onderzoek naar de opzettelijke brandstichting loopt, maar voorlopig konden nog geen verdachten ingerekend worden.