Studiobrand in Stationsstraat in Ingelmunster blijkt brandstichting te zijn: bewoner verschijnt woensdag voor onderzoeksrechter

De brand waarbij maandag een studio in de Stationsstraat in Ingelmunster volledig uitbrandde, werd mogelijk opzettelijk aangestoken. Dat bevestigt het parket van Kortrijk. De bewoner werd opgepakt en moet woensdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Een buurman van de studio waar de brand ontstond, belde maandag rond 15.20 uur de brandweer. Hij had de rookmelders horen afgaan en vond al snel de oorzaak. “Ik ging kijken en zag al rook van onder de deur van zijn appartement komen”, vertelde de buurman. “Ik overwoog nog om de deur in te trappen, maar dat was me toch niet gelukt en het is ook geen goed idee om extra zuurstof binnen te laten bij een brand.”

Lachende bewoner

De bewoner was op dat moment niet aanwezig in zijn studio, maar liep buiten rond. Er was meteen een vermoeden dat hij de brand zelf veroorzaakte. “Ik zag hem buiten passeren en riep nog dat zijn kot in brand stond”, gaat de buurman verder. “Maar hij lachte eens en liep door.”

De politie nam de bewoner kort na de bluswerken al mee in de combi. De oorzaak van de brand was eerst niet duidelijk, een deskundige moest uitsluitsel bieden. Uit de vaststellingen blijkt nu dat er aanwijzingen zijn van opzettelijke brandstichting.

Woensdag voor onderzoeksrechter

In het gebouw waren op dat moment twee andere bewoners aanwezig. Die bleven ongedeerd en hun studio’s liepen enkel lichte rookschade op. De studio waar de brand ontstond, brandde volledig uit. “De studio’s zijn van elkaar gescheiden door gyproc wanden en verbonden met een vals plafond”, aldus nog de medebewoner. “Het had dus nog veel erger kunnen zijn.”

Woensdag moet de bewoner voor de onderzoeksrechter verschijnen die over zijn verdere aanhouding zal beslissen. (JF)