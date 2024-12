Pro-Palestijnse activist veroordeeld na brandstichting van twee pantserwagens: schade loopt op tot 2,4 miljoen euro

De Dendermondse strafrechtbank heeft woensdag de Pro-Palestijnse activist die in de zomer van 2022 twee legervoertuigen liet uitbranden veroordeeld tot vier jaar met probatie-uitstel. Het gaat om een man uit Wevelgem.

De feiten vonden op 28 augustus 2022 plaats op het bedrijventerrein van OIP Sensor Systems in Oudenaarde, een dochteronderneming van de Israëlische multinational Elbit. Kevin G. was het bedrijventerrein binnengedrongen en probeerde een molotovcocktail binnen te gooien in een fabrieksgebouw. Toen dat niet lukte, stichtte hij brand aan pantservoertuigen van het Belgisch leger die op het terrein van OIP Sensor Systems opgesteld stonden in afwachting van modernisering.

Twee van die legertanks gingen in vlammen op. Omdat de dader op de site ook graffiti-boodschappen “One State Palestina” en “Shut Elbit Down” achterliet, rees bij politie meteen het vermoeden dat het om een pro-Palestijnse activist ging. Niet veel later werd Kevin G. als dader ontmaskerd.

Tijdens zijn proces voor de Dendermondse strafrechtbank vorderde de federaal procureur vier jaar cel met probatievoorwaarden. Volgens hem was de actie goed voorbereid. “Op zich niets mis met radicale gedachten, maar wel als die leiden tot gewelddadige acties”, klonk het.

G., bijgestaan door advocaat Thomas Gillis, bleef tijdens zijn proces volhouden dat de aanval eerder in een impulsieve bui plaatsgevonden had nadat hij een podcast over Palestina beluisterd had. “Ik had het gevoel dat niemand begaan was met de situatie daar en dat vond ik erg”, zei hij. De rechter wees hem er op dat hij vooraf een volle jerrycan, kniptang en bussen rode verf had meegenomen.

De schade door de aanslag liep op tot 2,4 miljoen euro. Daarrond wordt een burgerlijk proces opgestart. Van de Dendermondse rechter kreeg de beklaagde vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij kreeg een verbod op gebruik van drugs en alcohol en moet zich psychologisch laten behandelen.