Politie pakt drie jongeren op na vandalisme en brandstichting in klooster van Blauwe Nonnen in Veurne

Drie jongeren werden maandagavond opgepakt door de politie na een brandstichting en vandalisme in het leegstaande klooster van de Blauwe Nonnen in Veurne. Ze hadden er een zetel in brand gestoken.

Het was even voor 19 uur toen de hulpdiensten in allerijl opgeroepen werden naar het grote leegstaande klooster van de Blauwe Nonnen in de Pannestraat in het centrum van Veurne. “Buurtbewoners hadden ons gebeld omdat ze het geluid hoorden van ingeslagen glas en vermoedden dat er weer mensen in het pand waren”, zegt politiecommissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Bij onze aankomst konden we vrijwel meteen een iemand aantreffen en ondervragen. Meteen daarna zag onze ploeg hoe er rook opsteeg vanuit een van de ramen in het gebouw. We hebben meteen de brandweer verwittigd en gingen samen binnen. Daar bleek dat er een zetel in brand werd gestoken.”

“Binnen konden we nog twee jongeren aantreffen. Het gaat om een meerderjarige uit Veurne en twee minderjarigen uit Veurne en Nieuwpoort. De drie werden allemaal meegenomen voor verhoor. Hen wordt brandstichting en vandalisme ten laste gelegd. Het pv werd overgemaakt aan het parket. De brandweer kreeg het vuur gelukkig vrij snel onder controle, maar als we er niet zo snel waren bij geweest kon dit veel slechter afgelopen zijn. Ze bleken ook verschillende ramen ingeslagen te hebben in het gebouw.”

Hotel op komst

Het statige gebouw in de Pannestraat werd al gebouwd in 1821 en diende 30 jaar lang als woning van de burgemeester. In 1851 werd het in dienst genomen als klooster van de Blauwe Nonnen. Het staat al sinds begin de jaren 90 leeg en is volledig aan het verkommeren.

“We kregen de afgelopen jaren al meermaals klachten van personen die in het gebouw waren en vandalenstreken aanrichtten”, vervolgt politiecommissaris Fonteyne. “Twee jaar geleden liep dat nogal de spuigaten uit en zaten we samen met de eigenaar om het gebouw beter te beveiligen. Dat is ook gebeurd, want er werden extra zware sloten aangebracht. Maar het gebouw is erg groot en telt vele ramen. Blijkbaar slagen mensen er nog steeds in binnen te dringen.”

In 2009 werd het gebouw geklasseerd als bouwkundig erfgoed. Bewoners klagen sindsdien regelmatig over het verval. Zo moest de brandweer al enkele malen tussenkomen voor brokstukken die dreigen te vallen. Enkele jaren geleden werd het gebouw verkocht aan een projectontwikkelaar die er een hotel met 20 kamers, een juwelenzaak en een evenementenzaal voor 160 personen wil bouwen. De vergunningen werden daarvoor vorig jaar verstrekt, maar de bouw is nog niet gestart. (JH)