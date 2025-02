Politie onderzoekt mogelijke link tussen dubbele brandstichting en eerdere steekpartij in centrum Brugge

Wie stak maandagnacht de woning van een 34-jarige man in centrum Brugge in brand? En de wagen die voor de deur geparkeerd stond? Het zijn vragen waarop het gerecht momenteel een antwoord zoekt. Eén van de pistes is dat er een link is met een steekpartij in dezelfde straat enkele maanden geleden. De bewoner van het uitgebrande huis stak toen de ex-partner van zijn vriendin neer. Hij is sinds december voorwaardelijk vrij.

Het is even voor 4 uur maandagnacht wanneer de hulpdiensten melding krijgen van een brandende wagen in de Waalsestraat in Brugge. Bij aankomst in de smalle straat blijkt dat het motorcompartiment van de geparkeerde Opel in lichterlaaie staat. In de onmiddellijke omgeving is niemand te bespeuren.

De vlammenzee is snel onder controle, maar tijdens de bluswerken merken ze bij de hulpdiensten nóg een brand op. Uit de woning aan de overzijde van de straat komt heel wat rook en al snel blijkt het om een effectieve brand te gaan.

De brandweer dringt de woning binnen en haalt de 34-jarige bewoner naar buiten. Die lag nietsvermoedend te slapen en ontsnapte dankzij het optreden van de hulpdiensten aan véél erger. Hij was geschrokken en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, maar stelt het goed. De dertiger liep geen noemenswaardige verwondingen op.

Kwaad opzet

Meteen na de brand bestaat al het vermoeden dat er kwaad opzet in het spel is. Dat beide branden op hetzelfde moment én op enkele meter van elkaar ontstaan, blijkt al snel té toevallig. Het parket stuurt een branddeskundige ter plaatse en die komt niet veel later tot de conclusie dat er meer dan waarschijnlijk kwaad opzet in het spel is.

Lees: zowel de autobrand als woningbrand zijn aangestoken. Opmerkelijk: de uitgebrande wagen is volgens onze informatie niet van de bewoner van de uitgebrande woning.

Steekpartij

Bij de politie doet de naam van het slachtoffer, de 34-jarige bewoner die maandagnacht alleen thuis was, al snel een belletje rinkelen. Enkele maanden eerder moest de Brugse politie namelijk al uitrukken naar hetzelfde adres voor een steekpartij. Meer bepaald op 26 oktober.

Een 30-jarige man raakte toen verwikkeld in een schermutseling toen hij enkele spullen ging ophalen bij zijn ex-vriendin. Zijn ‘tegenstander’? De 34-jarige nieuwe vriend van de vrouw – de man die maandagnacht door de brandweer naar buiten werd gehaald.

De verdachte man beweerde dat de ex van zijn vriendin – samen met een andere man – de voordeur van de woning probeerde in te trappen. Toen hij opendeed, zou het slachtoffer op hem afgestormd zijn. Hij verwondde de man daarop met een mes.

Hij werd aangehouden voor poging doodslag, maar mocht na een maand onder voorwaarden de gevangenis verlaten. “Mijn cliënt handelde uit wettige zelfverdediging, waardoor wij de tenlastelegging betwisten”, stelde zijn advocaat na het incident.

Alle pistes open

Nu is de 34-jarige man dus zélf het slachtoffer. Hij werd dinsdag ondervraagd door de politie. Of er een effectieve link is met de steekpartij toen, is één van de verschillende pistes die momenteel wordt onderzocht. In deze fase van het onderzoek houdt het gerecht evenwel alle pistes open.

“Er zijn nog geen verdachten opgepakt”, is het enige wat het parket dinsdagmiddag kon meedelen. Mathias Van Belleghem, de advocaat van de bewoner, wil in deze fase van het onderzoek geen commentaar kwijt.

(MM)