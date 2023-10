Politie kan net voorkomen dat man (71) brand sticht in Koksijde nadat hij vat vol benzine uitgiet in gang van appartementsgebouw

Een 71-jarige man werd zaterdagavond laat gearresteerd in Koksijde-Bad nadat hij een inkomhal en gang van een flatgebouw vol aan het gieten was met benzine. De hulpdiensten waren net op tijd aanwezig om hem te stoppen vooraleer hij eventueel brand zou stichten. “Het onderzoek loopt maar de man blijft voorlopig vast op verdenking van poging tot brandstichting”, meldt het parket.

De hulpdiensten werden zaterdagavond rond 23:00 uur opgeroepen om naar een appartementsgebouw in Koksijde-Bad te rijden. Een getuige had daar gezien hoe een man benzine aan het uitgieten was in de gemeenschappelijke gang en hal van het gebouw.

Zowel de brandweer als de politie kwam snel ter plaatse. Voor de politie was het niet ver rijden want het gebouw bevindt zich niet ver van het centrale politiegebouw in de Ter Duinenlaan. Naar verluidt had de man de bedoeling om met de benzine brand te veroorzaken maar kon hij tijdig gearresteerd worden vooraleer hij zijn plannen kon uitvoeren. De politie nam de man meteen mee voor ondervraging.

Zware straffen

“Het onderzoek zit nog in een beginfase”, zegt Fien Maddens van het West-Vlaamse parket. “Veel kunnen we er niet over kwijt. We bevestigen wel dat een man geboren in 1952 opgepakt werd op verdenking van poging tot brandstichting. Het onderzoek moet duidelijk maken wat het motief is. Na verhoor wordt beslist of de man vandaag of maandag voor de onderzoeksrechter wordt gebracht.”

In dit geval gaat het om een poging tot brandstichting maar bij effectieve brandstichtingen bij nacht staan zware straffen waarbij een effectieve celstraf van meerdere jaren opgelegd kan worden. Een verzwarende omstandigheid daarbij is dat het om een bewoond pand gaat en de dader had moeten vermoeden dat er zich tijdens de brand een of meerdere personen zich in het gebouw hadden kunnen bevinden. Het onderzoek door politiezone Westkust loopt verder.

(JH)