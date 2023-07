Parket opent gerechtelijk onderzoek naar brandstichting in Roeselare

Er is een gerechtelijk onderzoek geopend voor brandstichting in de woning langs de Noordlaan in Roeselare. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Opvallend: ondertussen is de ex-bewoner van de woning opgepakt en wordt hij ondervraagd. Het is nog niet duidelijk of hij iets met de brand heeft te maken, zo staat te lezen op de website van VRT NWS.

Maandagochtend brak omstreeks 8 uur een zware brand uit in de Roeselaarse Noordlaan. In een mum van tijd sloeg er vuur door de voorgevel van een woning. Even later brandde het huis helemaal uit.

Momenteel zou de woning niet bewoond zijn. Er was dus ook niemand aanwezig en dus vielen er gelukkig ook geen gewonden.