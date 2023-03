Parket onderzoekt brandstichting in Troonstraat

Vrijdagavond 24 maart omstreeks 22.40 uur ontstond brand in een appartementsgebouw in de Troonstraat in Oostende. Onderzoek wees in de richting van brandstichting.

Concreet brandde een deur in de gemeenschappelijke gang, die uitgeeft op de kelderverdieping. Er was behoorlijk wat rookontwikkeling. De brandweer en politie snelden ter plaatse, terwijl een bewoner erin slaagde om de initiële brand te blussen. De bewoners werden kortstondig geëvacueerd. Navolgend onderzoek van brandweer en politie wees in de richting van brandstichting door een 26-jarige bewoner van het gebouw.

Bij een huiszoeking trof de politie brandmelders aan die uit de gemeenschappelijke delen van het gebouw waren verdwenen. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en zijn aanhouding is intussen bevestigd. Het parket voert verder onderzoek in de zaak.