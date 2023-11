Papierdispenser in brand gestoken in station Kortemark, twee verdachten opgepakt

In het station van Kortemark werd donderdagmiddag brand gesticht in de toiletten. Vandalen staken er een papierdispenser in brand waarna het gebouw vol rook hing. De politie startte en onderzoek en kon twee verdachten, een minder- en een meerderjarige, oppakken voor verhoor.

Het was donderdagmiddag rond 12.20 uur toen een treinreiziger aan het station van Kortemark op het Stationsplein de brand opmerkte. De reiziger wou het gebouw van de toiletten binnen stappen, maar daar hing een dikke zwarte rook.

Gebouw geventileerd

De verantwoordelijken van het station werden verwittigd waarna onmiddellijk ook de brandweer en politie gealarmeerd werden. Zij kwamen telkens met verschillende ploegen ter plaatse.

“Het bleek te gaan om een papierdispenser die binnen in brand werd gestoken”, zegt brandweerkapitein David Vanden Eynde van post Kortemark. “We konden het toestel blussen en naar buiten brengen. Het brandde helemaal uit. In het gebouw hing rook, maar dat kon snel geventileerd worden.”

Duo opgepakt

Volgens getuigen liepen er kort voor de feiten plots twee jongens snel weg uit het toiletgebouw. In ieder geval hadden ze wel lef want vlakbij waren arbeiders van Infrabel aan het werk. De politie kwam met drie ploegen ter plaatse en trok richting de doorgang voor parking Proostdije waar de jongens naar toe zouden gelopen zijn.

“Ze konden toen niet gevonden worden maar kort nadien hoorden we van een getuige dat het duo weer gespot werd”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder.

Camerabewaking

“Het duo kon daarna snel gearresteerd worden. Het gaat om een minderjarige en een meerderjarige. Beiden zijn overgebracht naar de politiecel en zitten vast tot na het verhoor. Het is dan aan het parket om te beslissen wat er met hen moet gebeuren.”

Aan het stationsgebouw hangt camerabewaking en die beelden zullen opgevraagd worden.