Oproep tot getuigen door politie nadat drie auto’s in brand worden gestoken in Torhout

De lokale politie Kouter en het Brugse parket doen een nieuwe oproep tot getuigen nadat vorig weekend drie auto’s in brand werden gestoken in het centrum van Torhout. In het weekend werden al drie verdachten even opgepakt maar zij werden vrijgelaten omdat ze niets met de feiten te maken hadden.

Het onderzoek naar de brandstichtingen op drie wagens in Torhout op vrijdagavond 27 januari loopt nog steeds. Om 22.50 uur werden op drie plaatsen dicht bij elkaar in het centrum van Torhout auto’s in brand gestoken. De eerste brandstichting was op een geparkeerde Mini in de Karel de Ghelderelaan, de tweede was een Peugeot Partner die in dezelfde straat op de parking van het Ravenhofpark stond en de derde betrof een Mercedes C-Klasse die op Koer Vanthuyne stond. De brandweer kon de drie branden snel bedwingen maar de drie wagens brandden volledig uit. Al snel werd duidelijk dat het om brandstichting ging. Dat werd ook met zekerheid vastgesteld toen een branddeskundige de wagens zaterdag onderzocht nadat ze gerechtelijk getakeld werden.

Oproep tot getuigen

Al vrij snel na de brandstichtingen kwamen twee verdachten in beeld. Het ging om twee personen die in de buurt waren op Koer Vanthuyne toen de Mercedes in lichterlaaie stond en die brand ook filmden. Zij werden snel opgepakt en zaterdag een tijdlang verhoord. Uiteindelijk werden ze opnieuw vrijgelaten. Nog in het weekend werd een derde verdachte even opgepakt maar die had met de feiten niets te maken.

Het onderzoek loopt sindsdien verder en er worden onder andere camerabeelden bekeken. Het leidde evenwel nog niet tot de arrestatie van een nieuwe verdachte. Daarom roept de lokale recherche van politiezone Kouter nu op vraag van het Brugse parket op tot getuigen. Dat kan iemand zijn die toevallig beelden maakte, iets verdachts gezien heeft, over dashcambeelden beschikt of gewoon nuttige informatie heeft. Wie info heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de 101 of via e-mail naar pz.kouter@police.belgium.be. (JH)