Oostendenaar blijft in cel voor brandstichting in een appartementsgebouw

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 26-jarige Oostendenaar met een maand verlengd op verdenking van opzettelijke brandstichting. De verdachte ontkent echter elke betrokkenheid bij de brand in zijn appartementsgebouw.

De brandweer werd op vrijdag 24 maart rond 22.40 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw in de Troonstraat in Oostende. Ter plaatse bleek het te gaan om een brandende deur in de gemeenschappelijke gang die uitgeeft op de kelderverdieping. Een bewoner kon het brandje blussen, maar door de hevige rookontwikkeling moest het gebouw tijdelijk geëvacueerd worden.

Verdwenen rookmelders

Dankzij verder onderzoek kwam een 26-jarige bewoner van het appartementsgebouw als verdachte in het vizier van de politie. Bij een huiszoeking ontdekten de speurders op zijn appartement immers meerdere rookmelders. Die brandmelders waren uit de gemeenschappelijke delen van het gebouw verdwenen.

Aangehouden

De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. Volgens zijn advocaat Michel Simoens ontkent de twintiger echter elke betrokkenheid bij de feiten. Naar eigen zeggen hing er die avond zelfs al rook toen hij met zijn vader thuiskwam. Ook de rookmelders konden volgens de verdediging niet aan de feiten gelinkt worden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit. In ieder geval werd de aanhouding van de verdachte vrijdag met een maand verlengd.