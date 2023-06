Minderjarigen stichten brand in La Brugeoise in Sint-Michiels

De Brugse politie bevestigt dat zondag twee minderjarige tieners opgepakt werden. Ze worden ervan verdacht om brand gesticht te hebben in feestzaal La Brugeoise langs de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels. Volgens politiewoordvoerder Lien Depoorter hebben de jonge daders zelf de hulpdiensten verwittigd.

Zondagmiddag moest de Brugse brandweer uitrukken naar de Vaartstraat in Sint-Michiels, omdat er brand uitgebroken was in La Brugeoise. De pompiers werden geconfronteerd met een dikke, zwarte rookpluim binnen het gebouw. Daardoor was het moeilijk om de precieze brandhaard te vinden.

Aangestoken

Uiteindelijk werd het vuur geblust. Vrij snel werd het de brandweer duidelijk dat de vuurhaard aangestoken werd. De beroete daders werden in de buurt aangetroffen. Ze werden ingerekend door de politie. Het gaat om twee minderjarigen. Volgens de politie hebben ze zelf de hulpdiensten opgebeld, toen hun vuurtje te hevig aan het stoken was. Ze zullen zich voor de jeugdrechter moeten verantwoorden wegens opzettelijke brandstichting.

De dure factuur voor het herstellen van de roet- en waterschade komt ongetwijfeld nog. Want La Brugeoise moet snel opnieuw gereinigd en klaargestoomd worden voor het eerstvolgende evenement….