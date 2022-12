Man steekt appartement ex-partner in Harelbeke in brand: bewoonster niet aanwezig, twaalf medebewoners geëvacueerd

In Harelbeke heeft een man van ongeveer 35 jaar oud in de nacht van vrijdag op zaterdag het appartement van zijn ex-partner in brand gestoken. De bewoonster was gelukkig niet zelf in het appartement aanwezig. Twaalf andere bewoners moesten tijdelijk geëvacueerd worden. Dat meldt het parket en de brandweer. De man kon in die nacht nog gearresteerd worden.

Vrijdagavond 16 december werd de politie opgeroepen voor een melding van intrafamiliaal geweld in een appartementencomplex in Harelbeke. Toen ze ter plaatse kwamen was de man daar niet meer aanwezig. Later op de avond is de man nog teruggekeerd naar het adres en heeft hij de inboedel van het appartement vernield.

In brand gestoken

Nog wat later keerde de man opnieuw terug naar het appartement, maar deze keer om het in brand te steken. “Om 6.30 uur kregen we een melding binnen van een uitslaande brand in een appartementencomplex van drie verdiepingen”, vertelt kapitein Henk Vanwalleghem van de hulpverleningszone Fluvia. De bewoonster van het appartement was gelukkig niet aanwezig.

“Twaalf medebewoners werden tijdens het blussen bij de buren opgevangen”

Twaalf andere bewoners uit het appartementsblok moesten zaterdagochtend vroeg wel geëvacueerd worden. “Zij konden tijdens het blussen in de warmte bij buren verblijven. We hebben het vuur snel onder controle gekregen en de situatie was vlug terug veilig. Dus na de nodige controles mochten de mensen al naar hun appartement terugkeren. De rest van het gebouw bleef gevrijwaard van de brand. Maar het appartement op het gelijkvloers zelf, waar de brand is ontstaan is onbewoonbaar verklaard.”

De man kon uiteindelijk worden gearresteerd en wordt nog verhoord.

Partnergeweld op dag van 1712

De laatste tijd komt partnergeweld regelmatig voor in de media. 17/12, 17 december is de dag, waar de hulplijn 1712 centraal staat. “1 op de 7 vrouwen en 1 op de 10 mannen is in de afgelopen jaren slachtoffer geweest van partnergeweld. We horen het vaak in het nieuws, maar eigenlijk is het niet zo ver van ons bed. Partnergeweld moet niet per se fysiek zijn, zoals hier, maar dat kan ook psychisch geweld zijn”, zegt Wim Van de Voorde van hulplijn 1712.

“Het afgelopen jaar steeg het aantal oproepen naar 1712”

“Iedereen, die zich in dergelijke situatie bevindt, kan altijd de hulplijn 1712 opbellen. Het aantal oproepen dat we binnenkrijgen, wordt ook elk jaar groter. In 2020 en 2021 tijdens corona toen we vooral thuis moesten kregen we veel meldingen. Maar dit jaar zagen we er nog meer. We moeten af van het taboe rond partner- en familiaalgeweld, want de kans dat je ermee te maken krijgt, is jammer genoeg veel te groot”, besluit Van de Voorde.