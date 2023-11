Man gaat in beroep tegen straf van één jaar, maar riskeert er nu vijf voor brandstichting: “Je hebt nog geluk, want ik kan 15 jaar vragen!”

Een 38-jarige Torhoutenaar riskeert in beroep vijf jaar cel voor brandstichting in Oostende waarbij hij op een werf negen gasflessen open draaide. “Je hebt gespeeld met mensenlevens!”

Op 25 september vorig jaar snelde de brandweer naar de Vrijhavenstraat in Oostende. Op de werf van een appartement in aanbouw had een onbekende isolatiemateriaal en bouwafval in brand gestoken. Daarnaast had een man op het binnenplein negen gasflessen opgedraaid. Toen de ambulanciers en politiemensen ter plaatse kwamen roken ze een sterke gasgeur en door hun snelle handeling kon maar net een explosie worden vermeden.

Camerabeelden brachten Torhoutenaar Andy D. (38) als dader in beeld. De man werd nog diezelfde dag opgepakt met een aansteker in zijn broekzak. Hij gaf toe dat hij op de werf was geweest maar kon zich naar eigen zeggen niet veel meer herinneren. Volgens een getuige had hij meermaals geprobeerd om materiaal in brand te steken en riep hij daar telkens “boem!” bij. Hij kreeg een jaar effectieve celstraf, maar ging in beroep. Op het moment van zijn arrestatie was D. dronken en kampte hij met een zwaar alcoholprobleem.

Zijn advocate vroeg dan ook een straf met uitstel onder voorwaarden zodat de man zich kan laten behandelen. Maar het openbaar ministerie begrijpt het beroep niet. “Je bent enkele maanden geleden betrapt met enkele grammen speed op zak en daar kreeg je zes maanden cel voor. Voor dit krijg je een jaar en het is teveel? Weet je welk inferno je had kunnen veroorzaken? Je speelde met mensenlevens! Ambulanciers en politie zijn tenauwernood aan de dood ontsnapt terwijl jij daar ‘boem, boem, boem’ loopt te roepen!”

Hij vorderde vijf jaar cel. “En dan heb je nog geluk, want ik kan er 15 vragen!” Ook de voorzitter was niet mals en refereerde naar de gasontploffing in de Oostendse Christinastraat in oktober vorig jaar, amper enkele dagen na Andy D. brand had gesticht. Toen liepen drie slachtoffers zware verwondingen op. D. wou niet meer reageren en besloot het bij het pleidooi van zijn raadsman te houden. Uitspraak op 20 december. (OSM)