Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

De onderzoeksrechter heeft een man aangehouden die verdacht wordt van brandstichting in een huis in Roeselare. In de Noordlaan brak maandagmorgen namelijk brand uit. Bij de hevige brand is de volledige benedenverdieping verwoest. Gelukkig was er op het moment van de brand niemand aanwezig in de woning, zo vielen dus ook geen gewonden.