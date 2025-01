Man (44) die eigen mobilhome in brand stak, krijgt jaar cel met uitstel

Een 44-jarige man stak een paar maand geleden zijn mobilhome in brand in de Ieperse stationsbuurt en is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met uitstel.

Opschudding in de Ieperse stationsbuurt toen dinsdagavond 12 november een mobilhome in lichterlaaie stond op de parking van het voormalig goederenstation. De oorzaak bleek brandstichting door de bewoner van de mobilhome. De 44-jarige man werd in de buurt aangetroffen en opgepakt door de politie. Hij moest zich verantwoorden in de correctionele rechtbank van Ieper.

“Er werd die avond gezocht naar de beklaagde”, verklaarde de procureur tijdens de pleidooien van de zaak. “De politie kreeg telefoon van een kennis van de beklaagde. Die had vernomen dat de beklaagde een zelfmoordpoging zou ondernemen en zijn mobilhome in brand zou steken. De beklaagde stuurde enkele foto’s en werd even later aangetroffen in een voertuig schuin tegenover de mobilhome. In de wagen werden twee aanstekers aangetroffen. De man werd onderworpen aan een ademtest die positief resulteerde.”

Sleutel kwijt

“Z’n gsm werd uitgelezen met zijn toestemming”, vervolgde de procureur. “In een bericht gaf hij aan dat hij zich niet goed in zijn vel voelt, hij schrijft letterlijk dat hij zijn mobilhome in brand zal steken en stuurde een foto van een brandende mobilhome. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij dat hij zijn sleutel van zijn mobilhome kwijt was. Hij probeerde een sleutelmaker te bellen, maar deze weigerde te komen. Uiteindelijk heeft hij zelf ingebroken in zijn mobilhome, kreeg een woede-uitbarsting en stak zijn mobilhome in brand met zijn aansteker. De brandstichting zou enkel uit frustratie geweest zijn.”

De procureur verwees naar het strafregister van de beklaagde. “Hij werd al veroordeeld door de politierechtbank, onder andere voor intoxicatie. De feiten zijn ernstig: alles in lichterlaaie steken uit frustratie omdat je je sleutel niet vindt. Deze ingesteldheid verontrust mij. De beklaagde kampte met een zware alcoholproblematiek en heeft eerdere opnames gehad. Een intensieve alcoholbegeleiding lijkt mij dan ook aangewezen. Daarom vordert mijn ambt een gevangenisstraf van acht maanden met probatie-uitstel, om aan zijn alcoholproblematiek te werken. Daarnaast vorder ik een geldboete.”

De rechtbank veroordeelde de man maandag tot een gevangenisstraf van een jaar met probatie-uitstel en een geldboete van 400 euro met probatie-uitstel. Daarbij moet hij zich onder meer laten begeleiden voor zijn verslavingsproblematiek en psychische problematiek, die duidelijk geschetst werd door de advocaat van de man.

Alleen maar miserie

“Als men zo’n dossier ziet, dan is de meest essentiële vraag: wat heeft die man in godsnaam bezield om dat te doen? Want hij berokkende zichzelf alleen maar miserie”, stelde de advocaat tijdens z’n verdediging. “Alles wat in de mobilhome zat, waaronder zijn kledij, is vernield. Voordien zat de man al in collectieve schuldenregeling. Als je er dieper op ingaat in gesprekken met hem, dan stel je vast dat er een diep menselijke drama achter zit. Deze man heeft een totaal negatief zelfbeeld. ‘Er lukt mij toch niks’, ‘ik geraak nergens in het leven’, ‘ik ben uiteindelijk niks waard’, ‘waarom moet ik hier nog zijn’… hij is doorspekt van donkere gedachten. Als er dan nog sprake is van alcoholgebruik, of eerder misbruik op dat ogenblik, dan is het hek helemaal van de dam.”

Donkere toestand

“Hij kon zijn sleutel niet vinden, geraakte zijn camper niet binnen en is dan in woede ontstoken”, aldus z’n advocaat. “Woede op wie, vroeg ik hem, ‘op mezelf’. Dan is hij binnengeraakt in de camper en die woede is niet gezakt: hij heeft de camper in brand gestoken. Heeft hem dat iets opgebracht? Uiteindelijk niets, tenzij ellende en miserie. Hij mag niet meer in zo’n donkere toestand terechtkomen.” (TP)