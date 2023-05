Man (32) uit Koekelare aangehouden voor brandstichting bij onderbuur na ruzie

Een 32-jarige man uit Koekelare werd maandagmiddag door de onderzoeksrechter in Brugge aangehouden op verdenking van brandstichting. G.B. stak zaterdagnacht bloembakken en bloempotten in brand op het terras van zijn onderbuur in een wijk in Koekelare. Beiden hadden al langer ruzie met elkaar.

Al vrij snel nadat de hulpdiensten zaterdagnacht om 23.30 uur ter plaatse kwamen in De Wallaart in Koekelare was duidelijk dat het om brandstichting ging. Er waren hevige vlammen te zien op het terras van een bewoner waarna de brandweer ter plaatse kwam voor een woningbrand. Gelukkig werd de bewoner tijdig gewekt, zag hij de vlammen buiten en kon hij vuur zelf doven.

Benzinespoor

Het bleek om bloembakken en bloempotten te gaan die beneden op een terras in brand stonden. Om die goederen in brand te steken, werd benzine gebruikt. De geur van benzine was nog overduidelijk aanwezig en op het terras zelf werd nog een gemorst benzinespoor gevonden.

Het slachtoffer wees met een beschuldigende vinger naar zijn bovenbuur G.B., met wie hij al lang ruzie had. Die ontkende, maar werd meteen opgepakt en in de politiecel gestopt. Het afgelopen weekend verzamelde de politie nog bewijzen om de brandstichting te staven waarna het parket besliste om G.B. maandagmiddag voor de onderzoeksrechter te brengen. Die besloot hem aan te houden op verdenking van brandstichting bij nacht in een bewoond huis. Dat is een bijzonder zware kwalificatie waar effectieve celstraffen op staan. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer. (JH)