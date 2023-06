Man (29) die flat in brand stak terwijl neef boven sliep riskeert 5 jaar cel: “Hij heeft het vuur nog proberen blussen met een glas cola”

Een zware brand in een appartement in de Zwevegemsestraat in Kortrijk kan de bewoner nu vijf jaar cel opleveren. Zijn ouders wilden hem geen geld geven voor drugs, dus stak hij zijn bed in brand. In het appartement lag echter ook zijn neef te slapen, die moest zich vastklampen aan het balkon tot de brandweer hem bevrijdde.

Brandstichting bij nacht in een bewoond pand, het is een van de zwaarste misdrijven uit het Belgisch strafwetboek. De advocaat van de beklaagde probeerde die kwalificatie wel wat te nuanceren. “De brand ontstond rond 20.15 uur. Dat is nog geen nacht en mijn cliënt wist niet dat zijn neef boven lag te slapen. Hij probeerde de brand ook nog zelf te blussen met een fles cola en een brandblusser. Het was niet zijn bedoeling om heel zijn appartement af te branden, daar staat alles wat hij heeft.”

Aan de oorzaak van de brandstichting ligt de verslaving aan drugs en medicatie van A.A. “Op 14 november vorig jaar kreeg de politie van zone Vlas een melding van een familiale ruzie”, zei de procureur. “Dat was niet de eerste keer, de beklaagde gaat telkens naar zijn ouders en bedreigt hen om hem geld te geven. Gaan ze daar niet in mee, dan wordt hij agressief en het gaat van kwaad naar erger.”

Na de ruzie met zijn ouders vertrok A.A. kwaad naar huis en niet veel later werd de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand in Zwevegemsestraat. A.A. gaf slechts mondjesmaat toe dat hij die veroorzaakte. A. stak servetten in brand en gooide die op zijn bed.

Volgens een gerechtspsychiater heeft hij geen geestesstoornis en was zijn drijfveer enkel frustratie. Vonnis op 27 juni. (JF)