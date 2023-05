Lichterveldenaar (29) krijgt twee jaar effectief voor brandstichting in Oostende

Een 29-jarige Lichterveldenaar ziet zijn straf van twee jaar met uitstel ook in beroep omgezet in een effectieve straf.

In de nacht van 27 op 28 oktober 2018 liep Andy M. tegen de lamp nadat hij brand had gesticht in de voormalige Sint-Jozefkliniek in Oostende. De twintiger had zelf de hulpdiensten verwittigd en het vuur was snel onder controle. Maar hij gedroeg zich verdacht en was stomdronken. Zijn vriendin praatte hem uiteindelijk aan de galg.

Eerdere feiten

Onderzoek linkte de Lichterveldenaar ook aan een brand van gestapeld isolatiemateriaal in Lichtervelde, een haagbrand in Torhout en een papierbrand op zijn eigen oprit. In april 2019 kreeg M. twee jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij moest zich onder meer laten opnemen in de psychiatrie. Maar omdat hij bepaalde voorwaarden niet naleefde, werd die twee jaar effectief.

Straf blijft

Zijn advocaat probeerde in beroep nog die beslissing om te draaien, maar zonder succes. “Hij leeft afspraken niet na, blijft alcohol drinken, gedraagt zich weerspannig,… Deze inspanning is parels voor de zwijnen!”, vatte de procureur-generaal de situatie samen. Ook het hof vond dat de man geen kans meer verdient en dus blijft de straf van twee jaar effectief gehandhaafd. (OSM)