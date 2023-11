Kwaad opzet in het spel na nachtelijke woningbrand in Roksem: “Maar nog geen aanwijzing van dader”

In de nacht van maandag op dinsdag brak brand uit in een woning langs de Brugsesteenweg in Roksem, bij Oudenburg. Uit bevindingen van de recherche van politiezone Kouter blijkt nu dat er sprake is van kwaad opzet. Een zetel zou er in brand gestoken zijn en is op die manier beginnen smeulen.

“Gelukkig zijn de zetels vandaag gemaakt uit materiaal dat niet brandbaar is, maar wel smeult”, vertelt hoofdinspecteur Stefaan Ramboer. “Dat heeft wel heel veel rookontwikkeling veroorzaakt waardoor alles in het huis zwartgeblakerd is en dus onbewoonbaar verklaard.”

“We hebben momenteel nog geen aanwijzing van de dader of daders, maar er is een klein vermoeden dat iemand die problemen had met de vorige huurder achter de brandstichting kan zitten”, besluit de hoofdinspecteur.