Jongeren vieren einde schooljaar… door cursussen in brand te steken: “Ze scoorden nochtans goede punten”

Voor heel wat jongeren uit de Roeselaarse scholen zitten de examens er op. Een vijftal wou dat maandagmiddag wel op een heel vreemde manier vieren. De jongeren staken in de Ieperseaardeweg hun cursussen in brand. Toen ze merkten dat een jongedame hun activiteiten aan het filmen was, vluchtten ze weg. “In school scoorden ze nochtans goede punten.”

De brandweer van Roeselare werd maandag kort na de middag opgeroepen naar de Ieperseaardeweg op wijk De Ruiter. Daar hadden vijf jongeren even voordien halt gehouden nabij een toegangsweg die leidt naar een afgelegen woning.

De jongeren hadden heel wat papier bij zich en staken dat in brand. Een jongedame, die voorbij reed met haar wagen, merkte de rookontwikkeling op. “Ik zette mijn wagen langs de kant en heb de jongeren gefilmd. Toen ze dat zagen, vluchtten ze weg.” Twee van de jongeren reden op een bromfiets, twee op een fiets en één op een step.

Goede punten

Toen de jongeren weg waren, begon de jongedame het brandje te blussen. “Met drinkwater dat ik in mijn auto liggen had. Ook een andere passant stopte. Hij gebruikte een brandblusser. De papieren bleven echter roken.”

Uiteindelijk werd de brandweer ingeschakeld, waarna de situatie snel was opgelost. De politie werd op de hoogte gebracht van het voorval. “Onbegrijpelijk dat de jongeren dit doen. Volgens de testen die ze wilden verbranden, scoren ze nochtans goede punten op school”, aldus de jongedame.