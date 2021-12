Jongeren dringen speeltuin bij Sunparks binnen en proberen trampoline in brand te steken

Een drietal jongeren hebben zondag rond 17.35 uur brand gesticht en vernielingen toegebracht in Kid’s World in Oostduinkerke, de binnenspeeltuin bij Sunparks in de Polderstraat.

De binnenspeeltuin is gesloten vanwege de geldende coronamaatregelen. De jongeren drongen toch binnen maar werden betrapt door een werkneemster. Ze zetten het op een lopen. Een zeil van een trampoline vertoonde een scheur en was opengemaakt.

Een ander zeil was deels gesmolten en vertoonde brandschade. Er waren ook sporen van zwarte rookontwikkeling. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. (BB)