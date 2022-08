Jonge Roeselarenaar verdacht van brandstichting in kinderboerderij in Vlaams-Brabant

In het Vlaams-Brabantse Roosdaal verwoestte een hevige brand maandagavond de kinder- en zorgboerderij De Hoeve van MPC Sint-Franciscus zo goed als volledig. Een minderjarige uit West-Vlaanderen wordt van de feiten verdacht en moet voor de jeugdrechter verschijnen.

De kinder- en zorgboerderij De Hoeve van MPC Sint-Franciscus is een dienstverleningscentrum voor minderjarigen en meerderjarigen met een verstandelijke beperking. Maandagavond ontstond er omstreeks 21.30 uur in de stallen brand, waarna de vlammen snel om zich heen grepen.

Er was niemand in het gebouw aanwezig, medewerkers slaagden er in om alle dieren tijdig te evacueren. Ook de bewoners van een naburig gebouw werden in veiligheid gebrand.

De brandweer kreeg het vuur om 22.45 onder controle, maar er werd nog de hele nacht nageblust.

Aangestoken

Vandaag bleek dat de brand aangestoken werd. Een minderjarige die in Roeselare woont, zou aan de basis van de feiten liggen. Het dossier werd door het parket Halle-Vilvoorde aan dat van West-Vlaanderen overgemaakt.

“Het gaat inderdaad om een jongen van 17 die in onze provincie woont”, bevestigt Tom Janssens van het parket West-Vlaanderen. “Hij werd nog diezelfde avond opgepakt en wordt zo snel mogelijk bij de jeugdrechter voorgeleid.”

Of de jongen zelf in het centrum verbleef, wil Tom Janssens niet bevestigen.