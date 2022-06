Jaar voorwaardelijke celstraf voor brandstichting bij ex-vriendin

Een 43-jarige man uit De Haan is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor opzettelijke brandstichting, belaging en vernieling. G.D. viseerde steevast zijn ex-vriendin.

Op 11 november 2019 dook de beklaagde in Vlissegem op aan de woning van zijn ex-vriendin en haar nieuwe partner. Daar gooide hij een straatklinker door de deur van de inkomhal. Het slachtoffer verklaarde dat D. haar ook herhaaldelijk lastigviel. Zo bestookte hij haar op 22 november zelfs met tientallen sms-berichten.

De politie was ondertussen ook op 15 november al opgeroepen voor een incident in dezelfde straat. Een toen 75-jarige vrouw verklaarde dat iemand de vier banden van haar wagen lek had gestoken. De ex-vriendin van de beklaagde stapte echter spontaan op de politie af en wees D. aan als vermoedelijke dader. Achteraf bleek dat de veertiger inderdaad opnieuw zijn ex-partner had geviseerd, maar zich van voertuig had vergist.

Ten slotte werd op 24 november brand gesticht in de woning van het slachtoffer. Zeven treden van de trap waren zwartgeblakerd, terwijl ook aan de muur en de trapleuning brandschade werd vastgesteld. Bovendien was de hoofdgaskraan opengedraaid. De beklaagde bekende dat hij ook verantwoordelijk was voor de brandstichting. In die periode gebruikte hij naar eigen zeggen veel antidepressiva en alcohol.

Na drie dagen voorhechtenis werd G.D. onder voorwaarden vrijgelaten. De verdediging merkte op dat hij die voorwaarden steeds goed gevolgd heeft. Volgens de gerechtspsychiater heeft de beklaagde schuldbesef en is er slechts een beperkt risico op nieuwe feiten. In die omstandigheden vroeg de verdediging met succes om een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Bij het bepalen van de strafmaat werd anderzijds ook rekening gehouden met de ernst van de feiten en met het strafblad van de beklaagde. D. liep in het verleden immers al veroordelingen op voor vernieling en partnergeweld.