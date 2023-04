Jaar cel voor man die brand stichtte op Oostendse werf en vervolgens negen gasflessen opendraaide

Een 38-jarige Torhoutenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor brandstichting in Oostende.

Op 25 september vorig jaar snelde de brandweer naar de Vrijhavenstraat in Oostende. Op de werf van een appartement in aanbouw had een onbekende isolatiemateriaal en bouwafval in brand gestoken. Bovendien waren op het binnenplein ook negen gasflessen opgedraaid. Het vuur was snel onder controle en een explosie werd maar net vermeden.

Camerabeelden brachten Torhoutenaar Andy D. (38) als dader in beeld. De man werd nog diezelfde dag opgepakt met een aansteker in zijn broekzak. Hij gaf toe dat hij op de werf was geweest maar kon zich naar eigen zeggen niet veel meer herinneren. Volgens een getuige had hij meermaals geprobeerd om materiaal in brand te steken en riep hij daar telkens “boem!” bij.

Op het moment van zijn arrestatie was D. dronken. De man kampt met een zwaar alcoholprobleem en kwam niet opdagen voor zijn proces. (AFr)