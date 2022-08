Illegale Tunesiër in Blankenberge opgepakt voor brandstichting

Vrijdagavond heeft de politie van Blankenberge een illegale Tunesiër die beweert 34 te zijn opgepakt voor brandstichting.

De man had brand gesticht in de duinen in Blankenberge. Omstaanders merkten de brand op rond 20.30 uur. De politie kwam ter plaatse en kon het vuur zelf blussen. De brandweer kwam ook ter plaatse. De man werd zaterdag verhoord en komt zondag voor de onderzoeksrechter voor brandstichting.

