“Ik werd eerder al bedreigd”: eigenaar reageert na brandstichting aan voertuigen op parking in Kuurne

Een zware brand legde op kerstavond, in de nacht van dinsdag op woensdag, een bestelwagen, een oplegger met drie personenwagens en een tweede oplegger in de as in de Kattestraat in Kuurne. Geen toeval volgens het parket, de branddeskundige houdt het op een aangestoken brand. “Maar voorlopig werden nog geen verdachten opgepakt”, aldus het parket. De eigenaar stelt dat hij een paar weken geleden werd bedreigd.

De brand werd kort na middernacht opgemerkt door omwonenden die grote vlammen de donkere nacht in zagen schieten die gepaard gingen met een fikse rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat de brand oversloeg op de haag en de woning aan de achterkant van de geparkeerd.

“Een oplegger met drie personenwagens die klaar stonden om geëxporteerd te worden, was helemaal uitgebrand”

De uitgebrande vrachtwagen en de opleggers zijn eigendom van een transporteur uit Rekkem. Bernard Laperre exporteert tweedehands voertuigen, deze lading stond klaar om naar Afrika vervoerd te worden. Hij huurt de parking om er zijn vrachtwagens en opleggers te stallen. “Ik merkte pas woensdagochtend dat er iets gaande was na een telefoontje van een buur. Op kerstavond hou ik mijn telefoon minder goed in de gaten. Eenmaal ter plaatse was de brand al geblust. Een oplegger met drie personenwagens die klaar stonden om geëxporteerd te worden, was helemaal uitgebrand. Een bestelwagen van een vriend die er naast stond is ook zwaar beschadigd, net als een tweede lege oplegger waarvan het zeil helemaal gesmolten is.”

Bedreigd

Laperre houdt zich op de vlakte van wat de oorzaak zou kunnen geweest zijn. “Het parket spreekt over een aangestoken brand, maar het onderzoek loopt nog volop. Ik ga me niet uitspreken over mogelijke daders, maar ik heb de politie wel gemeld dat ik door bepaalde mensen twee weken geleden al eens werd bedreigd. Mogelijk heeft dat er mee te maken”, zegt de man uit Rekkem.

De parking ligt schuin tegenover café Byblocks dat op kerstavond gesloten was. En net naast de woning van Annelies Vandekerckhove, die met haar familie rond de kersttafel zat op kerstavond. Zij werd geëvacueerd door de hulpdiensten omdat het vuur dreigde over te slaan naar haar woning. Maar ze kon twee uur later gewoon terug haar woning binnen, die uiteindelijk geen schade had opgelopen.

“Ik en de kinderen zijn nog steeds onder de indruk, het is een kerstavond die ik niet snel zal vergeten” – Annelies Vandekerckhove

“Mijn ouders waren op bezoek voor kerstavond. Ik had kalkoen klaargemaakt en met mijn twee kinderen van 11 en 13 jaar oud hadden we een gezellige avond achter de rug. Toen mijn ouders kort na middernacht vertrokken, roken we al een zware brandlucht en toen zag ik dat de opleggers naast mijn woning aan het branden waren”, vertelt Annelies.

De hulpdiensten maanden haar aan om de woning te verlaten, ondertussen deden ze er alles aan om te voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning. Met succes. “Ik en de kinderen zijn nog steeds onder de indruk, het is een kerstavond die ik niet snel zal vergeten. Maar gelukkig werd de woning gevrijwaard.”

Onderzoek loopt

Ondertussen loopt het gerechtelijk onderzoek. Het parket gaf woensdagmorgen al een korte mededeling: “Het parket heeft een branddeskundige aangesteld naar aanleiding van een brand afgelopen nacht in Kuurne. Het ging om een trailer met oplegger, die drie voertuigen bevatte. Ook een lichte vrachtwagen die ernaast stond, is uitgebrand. Volgens de eerste vaststellingen van de deskundige werd de brand aangestoken. Er zijn momenteel nog geen verdachten opgepakt.” (JDW)