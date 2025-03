“Iemand moet dit op een dag toch in brand steken?” Vandalen riskeren celstraf voor opzettelijke brandstichting aan Ensor-beeld uit stro

Twee vijftigers riskeren een celstraf van tien maanden voor opzettelijke brandstichting. Het duo stak in juni vorig jaar het Ensor-beeld uit stro in brand. Het kunstwerk prijkte op het Oostende-Doverplein als eerbetoon aan de 75 jaar geleden overleden James Ensor.

Een vier meter hoge buste van James Ensor prijkte sinds eind 2023 op het Oostende-Doverplein. Het kunstwerk – gemaakt uit natuurlijke materialen zoals hooi, stro en riet – zou in de badstad negen maanden lang te bewonderen zijn ter ere van het James Ensor Jaar. Het was het grootste beeld uit natuurlijke grondstoffen in België en bracht ook een stevig prijskaartje van 40.000 euro met zich mee.

Camerabeelden

Na zes maanden liep het al mis. Peter M. (56) en Peter W. (50) passeerden het kunstwerk en stelden zich luidop de vraag dat toch een dag moest komen waarop iemand het kunstwerk in lichterlaaie wilde zetten. Gebeurde dat niet, dan zouden de zomerse temperaturen wel voor een mogelijke brand zorgen. M. besloot de eer aan zichzelf te laten en stak het kunstwerk in brand, terwijl kompaan W. op de uitkijk ging staan. Een ingebouwd irrigatiesysteem in het kunstwerk kon erger voorkomen, maar camerabeelden registreerden alles netjes.

Beide vijftigers waren op het moment van de feiten onder invloed. M. had immers al zes voorgaanden en werd in 1998 al eens veroordeeld voor brandstichting. Zijn kompaan heeft 12 voorgaanden op zijn kerfstok staan. Het Openbaar Ministerie vorderde daarom voor beide Oostendenaren een celstraf van tien maanden. “Eenmaal nuchter besefte mijn cliënt dat dit nooit had mogen gebeuren”, zegt advocaat Ewout Lievens. “Hij heeft een alcoholproblematiek die moet aangepakt worden, maar hij vormt geen gevaar voor de maatschappij.” De advocaat ijverde daarom voor een voorwaardelijke celstraf of werkstraf.

Dakloos

W. kwam zelf niet opdagen tijdens de zitting en leefde volgens zijn advocaat op het moment van de feiten op straat. Momenteel verblijft de Oostendenaar in de cel voor andere feiten. Meester Jonas Van Oyen benadrukte nogmaals zijn aandeel en hoopt op een straf met probatievoorwaarden. “Hij stond enkel op de uitkijk.”

De rechtbank doet uitspraak op 24 april.