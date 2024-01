Hevige autobrand in Toekomststraat in Kortrijk gaat wellicht om opzettelijke brandstichting

In de Toekomststraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een hevige autobrand ontstaan. Ook de gevel van een woning raakte daarbij beschadigd. Mogelijk gaat het om opzettelijke brandstichting. Een getuige zag een onbekende figuur weglopen kort na het ontstaan van de brand.

Een donkere BMW die langs de kant van de weg geparkeerd stond in de Toekomststraat, vatte iets voor 3 uur ’s nachts vuur. De brand was snel onder controle maar de brandweer konden niet voorkomen dat het hele motorblok uitbrandde. Het vuur dreigde ook over te slaan op een nabijgelegen woning. Door de hitte smolt een rolluik en sprong het raam van de voordeur. Een verkeersbord dat voor de deur stond, raakte zwartgeblakerd.

Harde knallen

Dit alles ging gepaard met enkele harde knallen die de buurt opschrikten. “Ik werd wakker van het lawaai”, vertelt een buurtbewoner. “Ik dacht eerst er een ongeval gebeurd was in de straat. Het geluid bleef echter duren en toen ik eens door het raam ging kijken, zag ik een auto in lichterlaaie staan. De vlammen sloegen hoog uit de motorkap.”

Verdacht persoon

De politie bevestigt dat er een vermoeden is van opzettelijke brandstichting. “Er is een getuige die een verdacht persoon zou hebben zien weglopen na de brand”, zegt woordvoerder van politiezone Vlas Thomas Detavernier. “Onze diensten hebben daarom ’s nachts nog de omgeving doorzocht maar er kon geen verdachte opgepakt worden. Het parket stelde een branddeskundige aan en zal het onderzoek verder voeren.”