Handzamenaar (22) dringt leegstaande woning ex binnen en verbrandt haar brieven in toilet: 120 uur werkstraf

Een 22-jarige man uit Handzame heeft voor de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor brandstichting in de leegstaande woning van zijn ex-vriendin.

Op 6 juni 2021 drong S.B. de leegstaande woning van zijn ex in Kortemark binnen. Hij gooide enkele brieven in de toiletpot en stak die in brand. Hierop ging het brandalarm af waarop de buren de politie verwittigden. Die kon de twintiger ter plaatse inrekenen. S.B. gaf spontaan een aansteker en een batterij af.

In de toiletpot lagen nog enkele papierresten te smeulen. S.B. verklaarde dat hij de brand bewust had gedoofd door het deksel van de toiletpot dicht te doen. Hij had naar eigen zeggen stevig gedronken en geprobeerd om met de nieuwe vriend van zijn ex te spreken.

Brandalarm

Toen dat niet lukte had hij in haar leegstaande woning een vuurtje gestookt met haar brieven. Toen het brandalarm afging had hij de batterij eruit gehaald.

Eind november vorig jaar kreeg S.B. bij verstek een jaar effectieve celstraf. Hij tekende verzet aan en op zijn nieuwe proces toonde de jongeman aan dat hij zijn drugs- en alcoholprobleem heeft aangepakt. Hij had ook al een deel van de schade vergoed. Als hij zijn werkstraf niet correct uitvoert hangt S.B. alsnog twaalf maanden cel boven het hoofd. (AFr)