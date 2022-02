Gordijn in brand in Home Mathilde Schroyens in Koksijde

In de Veurnelaan in Sint-Idesbald nabij Koksijde ontstond zondagmiddag brand in het leegstaande schoolgebouw van Home Mathilde Schroyens, bekend van de zeeklassen. Het gaat om brandstichting.

Het vuur in de leegstaande school Home Mathilde Schroyens, op de hoek van de Veurnelaan met de Berglaan, werd rond 16 uur opgemerkt door een buurtbewoner. Die was ooggetuige hoe er iemand in het gebouw was en daar een gordijn in brand stak. Er was even een vuurhaard en rookontwikkeling te zien. De hulpdiensten werden verwittigd waarna de politie en verschillende brandweerposten ter plaatse reden.

Al bij aankomst van de eerste ploegen bleek alles onder controle te zijn en was het vuur reeds vanzelf gedoofd. De brandweer deed nog controle maar moest niet verder ingrijpen. Het gaat dus zeker om brandstichting maar de dader of daders konden niet meer aangetroffen worden in de buurt.

Al jaren doelwit

Home Mathilde Schroyens is al jaren het doelwit van vandalen, krakers en urban explorers. Heel wat ramen van het gebouw werden reeds ingegooid want het staat al sinds juni 2014 leeg. Home Mathilde Schroyens was eigendom van de stad Antwerpen en werd door de Antwerpse schoolgaande jeugd gebruikt wanneer er zeeklassen werden georganiseerd. Ook in de vakanties namen heel wat kinderen er hun intrek. Omwille van opgestapelde verliezen werd het home in juni 2014 gesloten. Kort daarna werd het nog even gebruikt door een school in Koksijde als tijdelijk pand tot hun school was verbouwd. Maar sindsdien staat het al jaren te verloederen. Het gebouw zou afgebroken worden en plaats ruimen voor nieuwe woningen maar zover kwam het nog niet. (JH)