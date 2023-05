Garage aan woning in Roeselare volledig verwoest door brandstichting: twee personen slaan op de vlucht, politie start onderzoek

Een zware uitslaande brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een garage langs de achterzijde van een woning in de Meensesteenweg in Roeselare totaal verwoest. De brand werd hoogstwaarschijnlijk aangestoken. De eigenaar zag twee verdachten wegvluchten.

De brandweer van Roeselare werd in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 1.45 uur opgeroepen naar de Meensesteenweg. Aan de achterzijde van een woning was een brand ontstaan in een losstaande garage. Het was een achterbuur die het vuur opmerkte en alarm sloeg.

Twee personen slaan op de vlucht

Ondertussen was ook de bewoner wakker. Hij zag twee personen wegvluchten. Niet veel later snelde de brandweer ter plaatse. Op het ogenblik van hun aankomst was de brand al uitslaand. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op enkele andere garages.

De brand was erg snel geblust, maar de schade aan de garage is immens. Het gebouw is helemaal verloren. Een mobilhome, die vlakbij stond, kon nog op tijd weggereden worden. Een ander dichtbij geparkeerd voertuig, een oude Audi, vertoont wel sporen van de brand.

Aangestoken

De politie startte na het voorval een onderzoek op. Daaruit bleek dat de brand werd aangestoken. Op camerabeelden van enkele omwonenden zijn de twee verdachten zichtbaar. De beelden kunnen mogelijk helpen bij het identificeren van de daders.