En plots staat er een uitgebrande auto in je achtertuin: Marlies (52) verbaasd over verdachte brand

Op een wandelpad van provinciaal domein De Palingbeek in Ieper brandde maandagmorgen een auto uit vlakbij het grote ei, de landart-installatie ComingWorldRememberMe van Koen Vanmechelen. “Een crimineel uitgebrande auto in onze spreekwoordelijke achtertuin, dat hebben we hier nog niet meegemaakt”, reageert buurtbewoonster Marlies Boink. “Maar beter nu dan komend feestweekend voor 50 jaar Palingbeek.”

Politiezone Arro Ieper kreeg even na 7 uur melding van de brand. Brandweer Westhoek kwam ook ter plaatse en kon enkel nog nablussen. Het gaat om een Frans voertuig.

(lees verder onder het interview met Marlies)



“Dit is bangelijk, ik schrok me een hoedje”, reageert buurtbewoonster Marlies Boink (52) die langskwam met haar hond Teddy. “Ineens staat hier een grijs uitgebrand voertuig te midden van het groen, de velden en een appelboomgaard. Het lijkt wel een beeld uit een film. Er zit gelukkig niemand in. De wagen is volledig uitgebrand. Er is zelfs geen plastic of rubber meer. Ook geen nummerplaten, al is dat in dit geval niet verwonderlijk, denk ik.”

“We zijn naar hier verhuisd voor de rust, en dan staat er plots een uitgebrande auto in je achtertuin”

Marlies woont op enkele honderden meters van de uitgebrande wagen. “Nochtans heb ik niks gezien of gehoord. Ik heb de hele nacht geslapen als een roos. Er staat natuurlijk nog een haag tussen en het kunstwerk van Koen Vanmechelen. Hier zijn maar een paar woningen in de buurt.”

Reuzenkip

De Nederlandse en haar partner haalden vier jaar geleden de media met hun geknutselde reuzenkip die plots van boven de haag ‘waakte” over het ei. “Ik woonde een aantal jaren in Amsterdam en daar werd bij mij om de hoek Theo van Gogh vermoord in 2004. Mijn partner en ik zijn naar hier verhuisd voor de stilte en het groen, en dan staat er plots een crimineel uitgebrande auto in onze spreekwoordelijke achtertuin. Dat hebben we hier nog niet meegemaakt.”

Wat verderop woedde in de zomer van vorig jaar een inbraakplaag op de hoofdparking van De Palingbeek: Franse dieven braken autoruiten op zoek naar bankkaarten en andere buit. Het provinciebestuur plaatste borden die bezoekers erop wijzen geen waardevolle spullen achter te laten. N-VA pleitte voor gerichte patrouilles. Op het domein bevinden zich geen camera’s.

Feestweekend

“Dit incident is sneu in een feestweek”, zegt Marlies nog. In de buurt wordt het gouden jubileum van Palingbeek voorbereid. Het voorval weerhoudt Marlies niet om er alsnog een feest van te maken. “Het is raar en vervelend, maar beter nu dan komend weekend.” (TP)