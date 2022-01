Dronkenlap die brand stichtte in lokalen chiromeisjes Zwevezele krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 54-jarige man uit Wingene heeft in de Brugse rechtbank 40 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor inbraak en brandstichting in de lokalen van de chiromeisjes in Zwevezele.

In de nacht van 19 op 20 maart 2021 drong Marc D. in zwaar beschonken toestand de lokalen van de chiromeisjes langs de Schoolstraat in Zwevezele binnen. Hij sloeg een ruit in en richtte binnen een enorme ravage aan. “Hij goot bleekmiddel uit en nuttigde alcoholische dranken ”, stelde de procureur. “Daarna probeerde hij een handdoek, bloem, suiker en keukenpapier in brand te steken. Hij zette ook het fornuis aan waardoor er aanvankelijk gedacht werd aan een gaslek.”

Eerdere feiten

Het vuur doofde gelukkig vanzelf en de chiromeisjes ruimden ’s anderendaags de ravage op. Maar de volgende nacht keerde D. terug en maakte hij opnieuw een vuurtje in de lokalen. “Hij stak aanmaakblokjes, lijmpistolen en papier in brand ter hoogte van de gasmeter”, aldus de procureur. Opnieuw doofde het vuur vanzelf. D. kwam al snel als dader in het vizier. De man werd in 1998, 2002 en 2012 al veroordeeld tot zware celstraffen voor opzettelijke brandstichting.

Alcoholverslaving

De verdediging wees op de jarenlange alcohol- en medicatieverslaving van D. “Op het moment van de feiten had hij 18 flesjes Jupiler van 33 centiliter binnen in combinatie met slaapmedicatie”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde. “Hij beseft dat het veel erger had kunnen aflopen en schaamt zich diep. Hij neemt nu elke dag medicijnen om verdere problemen te vermijden.” De advocate drong aan op een voorwaardelijke straf. De procureur verzette zich daar niet tegen. De chiromeisjes kregen een schadevergoeding van 5.700 euro toegekend. (AFr)