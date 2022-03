Drie minderjarigen opgepakt voor brandstichting in Menen

Zaterdagavond is er brand gesticht op de verlaten site van het verhuisde bedrijf Gernal in Menen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Drie minderjarige verdachten konden door de politie worden opgepakt.

Rond 18 uur steeg een zwarte rookpluim boven de site tussen de Poedermagazijn- en de Wahisstraat op. In de verlaten fabriek, die sinds de jaren negentig leeg staat, bleek onder meer een oude auto in brand te staan. De brandweer van de zone Fluvia had het vuur snel onder controle.

Niet de eerste keer

“De site is door haar leegstand een aantrekkingspool voor individuen die hier niets te zoeken hebben”, aldus burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Het gebouw is onbewoonbaar verklaard, de site is op burgemeestersbevel afgesloten maar kan toch via verschillende kanten bereikt worden. Meer kan de stad niet doen. Zelf afbreken en opkuisen zou handenvol geld kosten.”

Een getuige zag 3 jongeren weglopen en een alerte politiepatrouille kon hen al snel bij het nekvel grijpen. Ze worden verdacht van de brandstichting en komen mogelijk ook in aanmerking voor de brandstichting die eerder deze week in een oude NMBS-loods aan het station van Menen was gesticht.

Wachten op plannen

Het bedrijf Gernal is fabrikant van machines in roestvrij staal voor de voedingsindustrie. In de jaren negentig verhuisde het naar Komen-Waasten. Het is wachten op plannen van een projectontwikkelaar om de toekomst van de site te kennen.

(LSi)