Drie minderjarige brandstichters betrapt: “Mogelijk ook verantwoordelijk voor garagebrand”

De politie heeft drie minderjarigen betrapt die brand stichtten in ’t Warellesgoed in Rumbeke. Twee van hen verblijven momenteel in een gesloten instelling in Everberg. De drie jongeren komen ook in aanmerking voor de brandstichting van vorige week in de Meensesteenweg in Roeselare. Toen brandde een garage helemaal uit.

De brandweer werd vrijdagavond omstreeks 23 uur opgeroepen naar ’t Warellesgoed, een exlusief woonproject in Rumbeke. Daar stonden een hoeveelheid gras en een houten speeltuig in brand. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt.

“In de omgeving van de woningen trof de politie drie minderjarigen aan”, aldus Carl Vyncke, woordvoerder van de politiezone RIHO. Een van hen had een bidon bij zich. Ook de geur van de kleren van een van de jongeren gaf aan dat de jongeren iets met de brand te maken hadden. De jongeren werden ondervraagd en moesten voor de jeugdrechter verschijnen. Twee van hen werden geplaatst in een gesloten jeugdinstelling in Everberg.

Garage in lichterlaaie

Enkele dagen eerder, op 29 mei, ontstond er ook een brand aan de achterzijde van een huizenrij in de Meensesteenweg. Daar stond midden in de nacht plots een garage in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en kon voorkomen dat de brand oversloeg op enkele aanpalende garages. De garage waar de brand ontstond is echter rijp voor de schroothoop.

Ook een geparkeerde wagen vertoonde sporen van de brand. Een van de omwonenden zag dat er enkele mensen wegvluchtten. De politie startte na de brand een onderzoek op. “Er zijn aanwijzingen dat de drie betrokkenen van de brand vrijdag ook iets te maken hebben met deze brand”, aldus Carl Vyncke.

Nieuwe brandstichting

Of alle betrokkenen bij de recente branden gevat zijn, is momenteel onduidelijk. Maandagavond moest de brandweer opnieuw een kleine brand blussen. Dit keer stond een boom in de Cardinaal Cardijnlaan in brand. De schade aan de boom is miniem, maar ook hier bleek de brand aangestoken te zijn. In de omgeving van de boom werden aanmaakblokjes teruggevonden.