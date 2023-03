Drie jongeren opgepakt na brandstichting in caravan in Adinkerke

De brand in een caravan op camping Kindervreugde in Adinkerke woensdagmiddag werd aangestoken. De politie kon in de buurt drie verdachten oppakken. Het gaat om twee minderjarige en een meerderjarige jongen, bevestigt het parket. Een van de twee minderjarigen, een jongen onder de 16 jaar, gaf toe het vuur te hebben gesticht, wellicht met een weggegooide sigaret. Hij zal wellicht voor de jeugdrechter worden gebracht.

De brand in de caravan op camping Kindervreugde in de Langeleedstraat in Adinkerke werd woensdag rond 16 uur ontdekt door een passant die de hulpdiensten verwittigde. Dat gebeurde nadat er op de camping plots een luide knal weerklonk.

Gasfles ontploft

Een gasfles die nog in de verlaten caravan stond was ontploft. De brandweer haastte zich vanuit drie posten ter plaatse. Omdat er net de wielerkoers Classic Brugge-De Panne werd verreden moest op het parcours voor hen een passage worden gemaakt. Ze raakten toch vlot ter plaatse.

Bij hun aankomst stond de caravan al in lichterlaaie en ze brandde dan ook volledig uit. De brandweer kon voorkomen dat er overslag was naar een ander gebouw. Door de wielerkoers was de politie eveneens erg snel ter plaatse. Zo snel dat ze vlak nadien drie verdachten konden arresteren.

Weggegooide sigaret

Het gaat om drie jongeren, waarvan twee minderjarig zijn. Zij waren nog in de buurt en gedroegen zich verdacht. Toen de politie hen ondervroeg, bleken ze ook naar brand te ruiken. Ze werden alle drie gearresteerd en naar de politiecel gebracht. Daar moesten ze allen een nachtje blijven.

Ze werden intussen verhoord en alle drie hangen ze een gelijkaardig verhaal op. Het zou een minderjarige jongen, joner dan 16 jaar geweest zijn, die de caravan als enige had betreden en daar door een weggegooide sigaret brand had gesticht.

Jeugdrechter

Ze keerden nog terug toen er vuur uitbrak, maar slaagden er niet meer in die te doven. Een van de minderjarige jongens en de meerderjarige zullen wellicht mogen beschikken, terwijl de andere minderjarige jongen voor de jeugdrechter zal worden gebracht.

Die kan verschillende maatregelen opleggen. Tot de mogelijkheden behoort een huisarrest of een plaatsing in een gesloten jeugdinstelling zoals Everberg. Maar dat hangt af van het feit of de jeugdrechter dat opportuun acht en of er plaats is. (JH)