Drie jaar cel voor man (47) die brand stichtte bij milieu-agent Dimitri na GAS-boete: “Pure wraakactie”

Een 47-jarige man uit Roeselare is negen jaar na de feiten veroordeeld tot drie jaar effectief voor de brandstichting in de gezinswoning van milieu-agent Dimitri Geerolf uit Staden. Dat deed hij uit wraak voor een GAS-boete die hij kreeg. Voor drie andere brandstichtingen werd de man vrijgesproken.

De brand in de woning van de familie Geerolf ontstond op 26 oktober 2014. Het toen elfjarig dochtertje van vader Dimitri merkte rond halfvier ’s nachts als eerste de brand op en maakte haar ouders wakker. “Toen ik haar slaapkamer binnenging, was het raam al gesprongen van de hitte en haar kast stond in lichterlaaie”, zei Dimitri. “Ons huis was achteraf zwaar beschadigd en we moesten een halfjaar bij mijn schoonouders inwonen.”

Wraak

Achteraf bleek dat er brand gesticht werd in een berghok naast de woning. Milieu-agent Geerolf vreesde meteen dat het iets met zijn beroep te maken had. Wraak lijkt nu ook het motief te zijn van brandstichter G.O. Die had enkele jaren voor de feiten een aanvaring met Geerolf toen die hem een GAS-boete gaf voor het verbranden van frituurolie. “Dat blijft nog altijd het moeilijkste om te dragen”, reageert Dimitri. “Leg dat maar eens uit aan je gezin dat iemand wraak wou nemen, omdat ik gewoon mijn werk deed. We hebben er allemaal enorm van afgezien. Ik voelde me schuldig en mijn dochter kreeg lange tijd psychologische begeleiding.”

“Ik stop binnenkort bij de politie. Ik zeg niet dat de brand daar de rechtstreekse aanleiding voor is, maar het blijft onderhuids toch hangen”

“Toen ik het vonnis vernam, was het dan ook een emotioneel moment. Al heb ik nooit getwijfeld aan de uitspraak. Hoe meer onderzoek er kwam, hoe duidelijker het werd dat dit allemaal geen toeval kon zijn. Bij iedereen met wie hij een probleem had, ontstond plots een brand. Ik hoop dat hij nu eens in de spiegel kijkt en zich herpakt, zodat dit niet meer voorkomt”, aldus Dimitri Geerolf.

“Extreem politiegeweld”

“Eigenlijk is dit een extreme vorm van politiegeweld. Collega’s krijgen dagelijks te maken met geweld of bedreigingen, omdat ze gewoon hun werk doen en daar moeten we dan maar professioneel mee om kunnen. Mijn zaak bewijst dat er echt wel mensen in staat zijn om de daad bij het woord te voegen. Ik stop binnenkort bij de politie. Ik zeg niet dat de brand daar de rechtstreekse aanleiding voor is, maar het blijft onderhuids toch hangen.”

O.G. moest zich voor vier brandstichtingen verantwoorden, maar voor de andere werd hij vrijgesproken. Het ging om een brandstichting bij een kraan in centrum Roeselare in 2017, één bij café Pergola in 2012 en één brand bij een ex-werkneemster waar G. nog geld van moest.

Strenger beleid nodig

Politiegeweld is al lange tijd een heikel thema. Eind vorig jaar beloofde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne nog strengere straffen en een lik-op-stukbeleid waarbij zaken van geweld tegen de politie niet langer geseponeerd worden. De cijfers rond politiegeweld blijven intussen hoog en politievakbond VSOA blijft pleiten voor een strenger beleid.

“De brandstichting bij Dimitri Geerolf dateert al van bijna negen jaar geleden, maar het is al meer dan tien jaar dat we zeggen dat het geweld tegenover de politie steeds driester wordt”, zegt Vincent Houssin van politievakbond VSOA. “Anderzijds is dit ook een bevestiging dat het geweld tegen de politie zich niet alleen afspeelt in de grootsteden, maar verspreid is over het hele land. Jaarlijks worden meer dan 8.000 van dergelijke feiten geregistreerd.”

“Meestal gaat het over gewapende en ongewapende weerspannigheid maar er zijn ook 1.000 gevallen van slagen en verwondingen. Vaak raakt een politieambtenaar daarbij zwaargewond. Er werden ook meer dan 1.000 gevallen van bedreigingen geregistreerd. Wij vragen al lang om een lik op stuk beleid en zijn in blijde verwachting van strengere straffen voor agressie tegen de politie. Dit vonnis is in ieder geval een sterk signaal van de rechter. Hopelijk kunnen strenge, effectieve straffen ontmoedigend werken om dergelijke wraakacties in de toekomst te vermijden”, besluit Vincent Houssin.