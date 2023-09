Café Hemingway heropent na verwoestende brand in aanpalende horecazaak: “Hier konden doden gevallen zijn”

Enkele dagen nadat een verwoestende brand nachtclub The Truth volledig verwoestte en enkele andere horecazaken in de Oostendse uitgaansbuurt beschadigde, is de Hemingway sinds donderdag terug open. “Het is schrikken, dat wel. Maar we moeten verder”, zegt uitbater David Deschepper.

Zondag verwoestte een brand de nachtclub The Truth. Brandstichting, zo maakten de camerabeelden in de straat duidelijk. Wat precies de reden is van de brandstichting maakt deel uit van het onderzoek. Al draait de geruchtenmolen in de badstad volop. Volgens iemand die zaterdagavond aanwezig was in de zaak, was er ruzie geweest waarbij enkele mensen de deur werden gewezen. Of die iets met de brand te maken hebben, zal moeten blijken. Voorlopig werd er nog niemand opgepakt die in aanmerking komt voor de feiten.

Samenhorigheid groot

“Ik hoor ook heel veel, maar moeten we als horecauitbaters dan alles pikken van de mensen die onze zaak bezoeken?”, vraagt Deschepper zich af. “Moeten we dan opletten wie we in onze zaak weigeren? Ik merk wel dat de samenhorigheid tussen de verschillende uitbaters in de uitgaansbuurt groot is na de brand. Dit zal ons sterker maken. Schrik? Je verschiet daar uiteraard wel van dat zoiets gebeurt, maar we moeten verder.”

“De geur krijg je moeilijk helemaal weg, er is nog een brandgeur in de hele straat”

En dat doet David ook. Donderdag opende hij zijn zaak terug voor het eerst sinds zondag. “Ons zicht en de inkijk is wat beperkter, maar we kunnen open”, zegt David. “Ook het terrasgedeelte is beperkt. De schade beperkte zich tot de buitenzijde van ons gebouw. Binnenin was er vooral waterschade en ook de geur was doordringend. Na enkele keren gekuist te hebben, is de geur zo goed als weg. Helemaal weg krijgen lukt niet, de hele straat ruikt nog naar brandgeur.”

Blik op toekomst

David is nog steeds onder de indruk van wat er zich zondag naast zijn deur afspeelde. “Hier konden doden gevallen zijn. Mijn vrouw en dochter waren boven – wij wonen boven de zaak – en ik was in de zaak zelf. Voor hetzelfde geld… ik mag er niet aan denken. Maar we richten nu onze blik op de toekomst en hopen dat onze collega’s van hiernaast snel terug kunnen heropbouwen”, besluit David.

Het parket en de speurders zijn tot nu toe nog steeds op zoek naar de dader van de brandstichting.