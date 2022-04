Inbrekers crèche steken ook kinderbedje in brand: “Wie doet nu zoiets?”

Basisschool Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries en de bijhorende crèche Sprankel zijn het slachtoffer geworden van een inbraak met brandstichting, waarbij een kinderbedje in brand werd gestoken. De politie voert een onderzoek naar de daders. Het kinderdagverblijf zal al zeker de hele week gesloten blijven.

Een gevoel van verontwaardiging, dat overheerst bij de verantwoordelijke van kinderdagverblijf Sprankel. Het gaat dan ook om betreurenswaardige feiten. De vrouw kwam maandagochtend de crèche binnen en merkte meteen op dat er was ingebroken. Maar dat was niet alles: in het slaapkamergedeelte staken de daders een kinderbedje in brand. Het gevolg: heel wat rookschade. Uiteindelijk dropen ze af met een gsm en laptop als buit, maar vooral de brandstichting zorgt voor veel verontwaardiging.

Inbraak mét brandstichting en dan nog een kinderbedje? Neen, daar kan ik niet bij Directeur Marc Slosse

De uitbaatster van de crèche wil liever niet zelf reageren op de feiten. Marc Slosse, directeur van basisschool Sint-Lodewijks langs de Gistelse Steenweg waartoe het kinderdagverblijf behoort, doet dat wel. “Het zijn hallucinante feiten”, zucht Slosse. “Ik ben 23 jaar directeur en in al die tijd heb ik zoiets nooit meegemaakt. Een inbraak? Dat wel, ja. Maar een inbraak mét brandstichting en dan nog een kinderbedje? Neen, daar kan ik niet bij.”

Via wasplaats

Volgens de eerste vaststellingen drongen de daders (of dader, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen) de crèche binnen via de wasplaats. Daar werd een raam stukgeslagen. Eenmaal binnen werd een gsm en laptop gestolen, maar daarmee hadden de daders duidelijk niet genoeg. Ze liepen verder naar de zolderverdieping van de crèche, waar de slaapkamer voor de kindjes is ingericht. Het is daar dat een kinderbedje in brand werd gestoken.

In de crèche is er heel wat rookschade en hangt een doordringende brandgeur. “Het kinderdagverblijf zal zeker een week gesloten blijven”, zegt Marc Slosse. “Er moet nu eerst een gespecialiseerde firma komen om de geur uit het gebouw te krijgen en uiteraard moeten we de politie de tijd geven een sporenonderzoek uit te voeren.”

Ondertussen werden alle ouders op de hoogte gebracht. (MM)