Brandstichter daagt niet op voor proces

Onder invloed van drugs probeerde een 34-jarige man uit Moorslede een auto in brand te steken. De dag voordien had hij de auto ook al beschadigd. Voor zijn proces voor de rechtbank in Kortrijk kwam hij niet opdagen.

Op 30 september 2021 plaatste Jelle V. in Moorslede een jerrycan onder een auto en probeerde die in brand te steken. Buurtbewoners merkten dit op en konden de beginnende brand blussen.

Daags voordien had V. de auto ook al beschadigd. “Hij pleegde de brandstichting onder invloed van drugs en als gevolg van zijn psychoses”, aldus de openbare aanklager. V. liet verstek gaan. Hij riskeert 8 maanden cel en een boete van 600 euro. Vonnis op 19 september. (LSi)