Brandstichter (44) mag cel nog niet verlaten

Een 44-jarige Oostendenaar blijft een maand langer in de gevangenis op verdenking van brandstichting in zijn eigen appartement. De veertiger werd kort na een brand in de Torhoutsesteenweg opgepakt door de politie. Even later bleek dat er kwaad opzet gemoeid was met de vlammenzee.

Raadkamer

Een vlammenzee verwoestte op woensdag 22 januari een appartement op de eerste verdieping in de Torhoutsesteenweg in Oostende. De bewoner van het appartement was niet thuis toen het vuur uitbrak, maar werd even later toch ingerekend. Het appartement werd door de brandweer onbewoonbaar verklaard. Uit de vaststellingen van de branddeskundige en het labo bleek dat het vuur aangestoken was en er dus kwaad opzet met de brand gemoeid was.

De politie en het parket kregen al snel de veertiger in het vizier. De man verblijft sindsdien in de cel en dat blijft de komende maand nog zo. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend.